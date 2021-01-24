Заместитель главы фракции Евгения Кравчук прокомментировала "Стране" слухи о том, будут ли завтра исключать Александра Дубинского из фракции "Слуга народа".

"В повестке заседания фракции на понедельник у нас нет пока формулировки этого вопроса, оно у нас записано в пункте "разное". В первую очередь, должна быть дискуссия. Он должен высказаться, должны сказать своё мнение коллеги, нужно услышать мнение от руководства фракции, возможно, мнение от ОП. И тогда делать выводы. Я не исключаю, что нужно будет собраться ещё раз, посмотрим как будет идти дискуссия. Пока рано что-то прогнозировать. Много вопросов на понедельник, которые нужно обсудить", - сообщила Кравчук.

На вопрос "Страны", будет ли присутствовать президент на заседании фракции, Евгения Кравчук ответила так:

"Вероятно", - сообщила она.

Напомним, 11 января США с формулировкой "за вмешательство в выборы президента США" ввели санкции против семерых украинских граждан и четырех информационных ресурсов Украины. Среди них оказался Дубинский.

Вскоре глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская власть сделает все, чтобы привлечь к ответственности тех, кто вмешивался в выборы президента США.

Ранее мы публиковали мнение депутатов от "Слуги народа" по поводу возможного исключения Дубинского.