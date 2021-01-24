В Испании начальник Штаба обороны генерал Мигель Анхель Вилларроя подал заявление в отставку после появления информации, что он и другие высокопоставленные военные вне очереди получили первую дозу прививки от коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает агентство Синьхуа в воскресенье, 24 января.

В частности, Вильярройя подал прошение об отставке министру обороны Испании Маргарите Роблес в письме.

"В нем он указал, что уходит в отставку, чтобы "сохранить имидж Вооруженных сил", - сообщили в заявлении, опубликованном Министерством обороны.

К тому же Вилларроя отметил, что всегда "старался быть примером для своих подчиненных и поступать правильно". Он добавил, что "никогда не пытался получать выгоду от неоправданных преимуществ", но некоторые его решения "пошли в ущерб общественному имиджу Вооруженных сил".

Отметим, что в Испании высшим должностным лицам и другим чиновникам не предоставлен льготный доступ к вакцинации - в отличие от других европейских стран, где чиновники были одними из первых, кто получил дозу вакцины, чтобы поощрить представителей общественности следовать их примеру.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила в пятницу, что у Вооруженных сил есть собственный план осуществления прививок, однако она попросила генерала Вилларрою доложить по этому вопросу.

Напомним, что в Австрии политики получили вакцину от коронавируса вне очереди. Минздрав и органы прокуратуры Австрии уже проверяют сообщение о том, что прививки делали лицам, которые не входили в первый этап вакцинации.

Также "Страна" сообщала, что в Польше под видом работников больниц вне очереди делали прививки от коронавируса политикам и актерам. Факт нарушения подтвердился в ходе проверки.