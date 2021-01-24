Нападающий сборной Франции и испанского клуба "Барселона" известный футболист Антуан Гризманн выразил слова поддержки украинскому студенту, на которого было совершено жестокое нападение возле Эйфелевой башни в Париже.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Событие, которое нельзя терпеть. Силы тебе, Юрий, и хорошего восстановления", - написал в социальной сети известный французский игрок.



Напомним, что 15 января в Париже неизвестные жестоко избили 14-летнего парня из Украины. Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось сбежать всем, за исключением одного мальчика.

Позже стало известно, что подросток Юрий из Украины находится в тяжелом состоянии. При этом врачи наблюдают и положительную динамику.