Французские власти из-за пандемии коронавируса с воскресенья обязали всех, кто приезжает их других стран ЕС, предоставлять отрицательный тест на Covid-19.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ.

Как отмечается, это требование распространяется на тех, кто добирается до Франции по морю или воздушным транспортом, а тест с отрицательным результатом на коронавирус должен быть получен не ранее чем за 72 часа до приезда. Подобное требование с середины января уже действовало в отношении людей, приезжающих во Францию не из стран ЕС.

Однако такое ужесточение пограничного контроля не касается тех, кто прибывает во Францию по земле, включая лиц, пересекающих границу для работы, уточняют СМИ.

По информации СМИ, каждую неделю во Франции морским и воздушным транспортом приезжает около 62 тыс. человек из других стран ЕС.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 3 млн случаев заражения коронавирусом. Более 72,8 тыс. инфицированных скончались. Число госпитализированных с коронавирусом достигает 25,8 тыс. человек, причем 2,9 тыс. из них находятся в палатах интенсивной терапии.

В то же время, во Франции минимум первую дозу вакцины от коронавируса получили до 1 млн человек. Власти собираются вакцинировать 15 млн жителей до конца июня.

Однако, как указывают СМИ, заболеваемость, смертность и масштаб госпитализаций во Франции остаются на высоком уровне. В результате появлялась информация, что в стране, где действует комендантский час, будет введен третий режим изоляции: первый действовал в марте-мае 2020 года, второй - в октябре-декабре.

Напомним, ранее мы писали, что Франция готовится объявить третий национальный карантин из-за коронавируса.

Также сообщалось, что медики во Франции из-за коронавируса призвали ездить в общественном транспорте молча.