Польское правительство заявило, что все граждане, въезжающие на территорию страны, могут не отбывать обязательный карантина при наличии подтверждения негативного теста на коронавирус сделанного в течение 48 часов перед пересечением границы.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Бещадского отдела пограничной службы Польши Элжбету Пикор пишет "Укринформ".

В частности, она подтвердила, что эта норма из Распоряжения польского правительства от 22 января действует на практике.

"Да, эта норма с субботы действует на границе. Несколько человек таким образом уже пересекли границу в пунктах пропуска "Медика" и "Корчева"", - ответила пресс-секретарь.

Согласно данному распоряжению следует, что речь идет о всех видах тестов, в том числе экспресс-тестах на антитела к Covid-19.

"Распоряжением также вводятся изменения в очередность вакцинации населения Польши от коронавируса. В частности, к первой группе лиц, которые будут иметь приоритет в выполнении прививки, кроме людей пенсионного возраста добавлены также и младшие лица, имеющие тяжелые хронические заболевания", - добавили в материале.

Напомним, что в Польше будут выдавать паспорта вакцинации от коронавируса в виде QR-кода. Привитые от Covid-19 поляки смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования и им также не придется уходить на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом человеком.

Также "Страна" сообщала, что в Польше упростили привлечение украинских медиков в страну и тут же предупредили об их сомнительном опыте.