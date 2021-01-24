Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Facebook ограничил доступ к его аккаунту в соцсети на сутки.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", - написал Рогозин в Telegram, сопроводив сообщение скриншотом, в котором прописано, что пользователь не может в течение 24 часов делать публикации или комментарии в Facebook.

Причиной блокировки, вероятно, стала реакция Рогозина на твит экс-посла США в РФ Майкла Макфола о вчерашних протестах.

Дипломат сопроводил запись FreeNavalny и FreeNavalnya, очевидно имея в виду самого политика Алексея Навального и его супругу Юлию.

"А вот на это я не могу не реагировать. Бывший посол США в России Майкл Макфол в своем Твиттере приветствует некую "Свободную Навальнию". Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали "бензоколонкой", теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. Мда. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте, учителя вы хреновые, такой бардак на весь мир у себя устроили. А в делах нашей страны мы сами разберёмся", - отреагировал на это Рогозин.

В свою очередь в Facebook заявили, что этот контент "нарушает нормы сообщества" в отношении враждебных и унижающих достоинство высказываний. "Ваша позиция, как пользователя, не совпадает с мнением нашей демократической редакции"... Забавные ребята, эти демократизаторы", - подчеркнул Рогозин.

Позже канал Рогозина сообщил, что Facebook снял блокировку с его страницы, однако все еще временно запрещает ему делать новые публикации.

Как известно, канал главы Роскосмоса в Telegram был зарегистрирован 11 января. Пока он не отмечен как официальный. Но Рогозин подтвердил ТАСС, что это его канал. "Мы граждане полезные и приличные, потому и начинаем активно читать Telegram, да и писать в нем", - отметил он в одной из публикаций.

Напомним, ранее бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своем Twitter сравнил арестованного в России оппозиционера Алексея Навального с Мартином Лютером Кингом и Нельсоном Манделой. Это возмутило пользователей соцсети, которые являются сторонниками движения против расового неравенства Black Lives Matter.

Как сообщалось, вчера по всей России прошли массовые акции в поддержку Навального, в ходе которых были задержаны более трех тысяч человек.