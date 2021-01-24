В воскресенье, 24 января, новый министр обороны в администрации президента США Джо Байдена заявил, что Вашингтон готов оказывать помощь в отстаивании суверенитета Японии над спорными островами Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В частности, министр обороны Ллойд Остин заверил в поддержке своего японского коллегу Нобуо Киси.

"Министр Остин подтвердил, что острова Сенкаку подпадают под действие статьи 5-й американо-японского Договора о безопасности, и Соединенные Штаты по-прежнему выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", - сообщили в пресс-центре.

В Пентагоне добавили, что договор предусматривает взаимную военную помощь в случае вооруженного нападения третьей стороны на одного из его участников.

К тому же Остин также поблагодарил Киси за "неизменное лидерство Японии в осуществлении резолюций СБ ООН в отношении Северной Кореи".

Напомним, что в мае 2021 года Япония, США и Франция проведут первые совместные сухопутные и военно-морские учения в ответ на рост военной активности Китая. Это связано с тем, что Япония в последнее время обеспокоена ростом военной активности Китая вокруг спорных островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

Также "Страна" сообщала, что глава американской разведки планировал предоставить Конгрессу доказательства опасности Китая. В частности, почему именно КНР представляет главную угрозу национальной безопасности Вашингтона.