Украинский олигарх и президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов прокомментировал смерть своего брата Игоря Ахметова.

Слова Ахметова приводит его пресс-служба.

"Игорь был не просто моим старшим братом, он был моим лучшим другом", - сказал олигарх.

"В детстве мы делили одну конфету на двоих, а на протяжении всей жизни на двоих мы делили и радости, и горести. И любовь к "Шахтёру" у нас тоже была одна на двоих - Игорь любил и понимал футбол, и очень много мне помогал. Он был очень добрым, порядочным и достойным человеком. И мне его будет сильно не хватать", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно о кончине на 60-м году жизни Игоря Ахметова.

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