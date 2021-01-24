В полиции Франции заявили, что причиной жесткого избиения украинского подростка в Париже 15 января могли послужить разборки и месть в результате конфликта двух группировок в составе молодых людей.

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

В частности, согласно выясненным обстоятельствам, вечером 15 января Юрий вместе с двумя товарищами возвращался из колледжа в 15-м округе Парижа. К ним приблизилась группа в составе 10 подростков, вооруженных битами, металлическими палками, ножами и даже молотком.

Все подростки, кроме Юрия, смогли сбежать с места происшествия. Но украинец упал после чего его окружили нападающие и жестоко избили.

При рассмотрении видео с камеры наблюдения выяснилось, что подросток, поваленный на землю, подвергается жесткому избиению группой, как видно, также подростков. Нападавшие применяют холодное оружие, палки, запрыгивают ногами на голову жертвы.

Местные сотрудники правоохранительных органов прибыли на место преступления быстро, однако злоумышленники уже разбежались.

"Трагедия могла произойти в результате вражды и конфликта между двумя подростковыми бандами: представители группировки из города Ванв, возле Парижа, напали на молодых людей, которые проживали и учились во французской столице", - сообщили в материале.

На данный момент точно не установлено, был ли Юрий причастен к парижской группировке или, что наиболее вероятно, стал случайной жертвой нападения.

Напомним, что в результате нападения, произошедшего в Париже 15 января, парень в критическом состоянии был введен в искусственную кому. У него в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, сломанный нос, ножевые ранения, травма глаз. Сейчас состояние украинца имеет положительную динамику, его выводят из искусственной комы.

Позже стало известно, что украинский подросток Юрий находится в тяжелом состоянии. При этом врачи наблюдают и положительную динамику.