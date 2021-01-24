Лидер партии "Вставай, Франция" (Debout la France) Николя Дюпон-Эньян опубликовал в соцсети видео произошедшего 15 января в Париже, где группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинского подростка, который свой ден рождения встретил в коме.

Соответствующее видео появилось на его странице в Facebook.

На кадрах с камер наблюдения можно увидеть поваленного на землю подростка, которого жестоко избивает группа ребят. По предварительным данным, его же возраста.

В частности, нападавшие применяют холодное оружие, палки, прыгают на голову жертвы.

Из-за жесткого нападения студент Юрий находится в коме в реанимации, его состояние критическое. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.





Напомним, что 15 января в Париже неизвестные жестоко избили 14-летнего парня из Украины. Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось сбежать всем, за исключением одного мальчика.

Как сообщала "Страна", 14-летний подросток Юрий из Украины находится в тяжелом состоянии. При этом врачи наблюдают и положительную динамику.