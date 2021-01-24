Бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своем Twitter сравнил арестованного в России оппозиционера Алексея Навального с Мартином Лютером Кингом и Нельсоном Манделой. Такие высказывания возмутили пользователей соцсети, которые являются сторонниками движения против расового неравенства Black Lives Matter.

Макфол переслал твит одного из пользователей "Вы считаете, что соблюдение и исполнение законов РФ для Навального не обязательно?" с комментарием: "Такие люди как вы раньше говорили подобные вещи о Мартине Лютере Кинге".

Также бывший посол заявил, что "Мандела сотрудничал с коммунистами, защищал насилие (...) и я все равно выступал за его освобождение".

"Я не поддерживаю все взгляды Навального, но я считаю, что его мирная борьба за демократическую Россию (необходима)", - добавил дипломат.

Тайрелл Старр, журналист и научный сотрудник Атлантического Совета сначала предложил Макфолу удалить аккаунт, потом рассказал что Навальный расист и что США его поддерживают в борьбе с Россией просто потому что он белый.

Напомним, вчера по всей России прошли массовые акции в поддержку Навального, в ходе которых были задержаны более трех тысяч человек.

Новые акции протеста запланированы на следующие выходные.