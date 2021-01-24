В воскресенье, 24 января, официальный представитель Госдепартамент США Нед Прайс в своем заявлении призвал Китай прекратить давление на Тайвань.

Данное заявление последовало после того, как тайваньские власти сообщили, что восемь бомбардировщиков и четыре истребителя ВВС КНР вошли в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня в субботу.

Об этом сообщает пресс-служба госдепа на своем сайте.

"Мы настоятельно призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и начать конструктивный диалог с его демократически избранными представителями", - говорит он.

Также Прайс добавил, что "Соединенные Штаты с обеспокоенностью отмечают продолжающиеся попытки КНР запугать своих соседей".

"Мы будем вместе с нашими друзьями и союзниками работать над общим процветанием, защитой безопасности и ценностей в Индо-Тихоокеанском регионе. Это включает в себя углубление наших связей с демократическим Тайванем", - говорится в заявлении.

Как сообщала "Страна", США отменили ограничения на сотрудничество с Тайванем, действовавшие с 1979 года.

Также напомним, что США укрепляют экономические отношения с Тайванем в обход КНР.