В понедельник, 25 января, в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду до +11 градусов с осадками в виде дождя или мокрого снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины ночью столбики термометров опустятся до ноля ночью, днем ожидается до +7 градусов. В частности, в этой области прогнозируют мокрый снег и дожди.

В северных областях сегодня днем +5...+7 градусов тепла, в ночное время +2...+4 градуса. В восточных регионах до +5...+9 в дневное время, ночью +1...+5.

На юге Украины +3...+5 градусов тепла ночью, а днем синоптики прогнозируют +7...+11.

В столице Украины 25 января будет влажная погода, днем потеплеет до +7 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до 2 градусов тепла.

Ветер юго-восточной в ночное время, днем направление изменится и будет преобладать западный ветер, 3 м/с. Влажность поднимется до 80%.



Ранее "Страна" сообщала, что в Украине ожидается ухудшение погоды. На правобережье Украины будут порывы ветра до 15-20 м/с, а в западной части страны – дожди и мокрый снег.

Также напомним, что синоптики предупредили жителей западной Украины об опасности схода лавин в ближайшие дни. Причиной этому стало значительное потепление и дождь.