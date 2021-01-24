Согласно отчету Управления военной разведки Израиля, в стране обнаружен новый штамм коронавируса.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

В документе военного ведомства говорится, что новая мутация коронавируса более стремительно распространяется, из-за чего все прибывающие в Израиль люди будут повторно помещены на карантин.

В связи с этим премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что обсудит ситуацию с министерством здравоохранения и членами Совета национальной безопасности при правительстве.

Среди возможных мер, которые введут власти из-за новой мутации вируса, – закрытие на две недели аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы в Израиль не проникал еще и новый опасный штамм коронавируса из Великобритании.

Напомним, в Израиле с 17 января проходит новый этап вакцинации от коронавируса: прививку получают жители страны, старше 45 лет.

Как писала "Страна", между тем израильская полиция расследует возможную контрабанду вакцины от Covid-19 в Украину.