На 60-м году жизни скончался Игорь Леонидович Ахметов, старший брат украинского олигарха и президента футбольного клуба "Шахтер" Рината Ахметова.

Об этом сообщается на сайте клуба.

"Футбольный клуб "Шахтер" выражает глубокие соболезнования семье в связи с непоправимой утратой. Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК "Шахтер", - сказано в сообщении.

Ранее 54-летний олигарх Ринат Ахметов делился новостью о том, что его старший брат тяжело болен.

"Мой родной брат был тяжело болен туберкулезом. У него осталась лишь половинка легкого. Мы за него боролись каждый день, каждый час, каждую минуту всей семьей. И только поэтому он смог победить туберкулез", - сказал бизнесмен в 2007 году.

Известно, что Игорь Ахметов, как и его отец, работал в шахте, из-за чего получил профессиональное заболевание, которое вынудило его оставить работу.

Ранее мы сообщали о смерти сына политика и бизнесмена Геннадия Корбана. Лев Корбан погиб вместе со своей одноклассницей после катания на багги.

Также "Страна" писала, что в Киеве умер соуправляющий партнер юридической компании HillMont Partners Сергей Нижний, который входил в ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского.