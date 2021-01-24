Власти Германии намерены использовать препарат на основе моноклональных антител, которым лечили экс-президента Дональда Трампа. Медицинское средство будут массово использовать для зараженных коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, как передает Bild am Sonntag.

По словам чиновника, правительство за 400 млн евро уже закупило 200 000 доз препарата. В связи с этим Германия станет первой в Евросоюзе страной, где со следующей недели начнут использовать моноклональные антитела для борьбы с COVID-19.

"Введение этих антител на ранней стадии может помочь предотвратить тяжелое течение болезни у пациентов с высоким уровнем риска", - рассказал Шпан.

При этом глава Минздрава ФРГ решил не называть производителя препарата, который выбрали для поставок.

До этого мы приводили слова главы Минздрава ФРГ о том, что страна находится на пике эпидемии коронавируса.

"Страна" также публиковала мировую и европейскую статистику по заражениям и смертям от коронавируса, в которой Германия занимает довольно высокие места.