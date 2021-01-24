Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко обратил внимание на то, что русская служба информационного агентства BBC включила Севастополь и Симферополь в список российских городов в одном из своих материалов.

Об этом он сообщил в Twitter.

Так, в публикации были указаны города России, в которых проходили акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В список попали и Севастополь с Симферополем, с примечанием "Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году".

В свою очередь Николенко заявил, что Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами, а Крым не аннексирован, а оккупирован.

"BBC Russian, не продвигайте ложные русские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение", - написал дипломат.

В русской службе BBC это замечание дипломата пока не прокомментировали.

Напомним, что BBC не впервые оказывается в подобной ситуации. Так, в 2017 году агентство обнародовало ролик с анонсом городов чемпионата мира по футболу с картой, на которой полуостров обозначен как территория РФ.

А летом прошлого года посольство Украины в Финляндии обратило внимание на карту финской телерадиовещательной компании Yle, на которой Крым отображен как территория Российской Федерации. После жалобы наших дипломатов вещатель исправил ошибку.