Шестой флот Соединенных Штатов подтвердил, что ракетный эсминец USS Donald Cook вошел в Черное море, о чем стало известно 23 января со слов пресс-службы российского Минобороны. Корабль прибыл в рамках тренировочной миссии, которая запланирована на этот год.

Об этом сообщает пресс-служба флота.

В США заявили, что первая тренировки прошла с участием самолетов из Италии и Германии. И добавили, что "участники разработали учебные сценарии для установления превосходства в воздухе и на море, обеспечивающего свободу навигации во всех международных водах и воздушном пространстве".

"ВМС регулярно работают в Черном море с нашими союзниками и партнерами по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину. В интересах всего мира поддерживать стабильный и процветающий черноморский регион, сдерживая агрессивных игроков, которые стремятся к дестабилизации ради собственной выгоды", - говорится в сообщении.

Главным оружием корабля являются крылатые ракеты типа "Томагавк", способные нести ядерные заряды. Эсминец несет на борту 56 или 96 таких ракет.

Напомним, о входе эсминца в акваторию Черного моря стало известно вчера от российских журналистов.

Также мы писали, что в декабре 2020 года эсминец "Дональд Кук" также был в Черном море, после чего покинул его, завершив патрулирование.