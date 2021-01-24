Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что следствие располагает информацией о причастности экс-первого зама главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

При этом Подоляк в своем Facebook сообщил, что Нескоромный был объявлен в розыск.

"Отставника Нескоромного обьявили в розыск. И хотя стандартная операция "по протоколированию умыслов" того же Нескоромного велась достаточно длительное время, спекулятивные медийные оценки расставлены сразу: "кристально честного и неподкупного полковника хотят упаковать коррумпированные сотрудники СБУ, чтобы замять его могучие разоблачения". Ага, точно. Всегда так. Классическая "решальческая" репутация Нескоромного отлично известна, но стоит такого субъекта взять в оборот, он сразу же превращается в исполинского борца за правду и антикоррупцию)" - написал советник.

Кроме того, по словам Подоляка, Телеграм-канал Нескоромного "ведет другой отставленный человек". А именно - экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Серейший и хамовитый "вчерашний кардинал" - Андрей Иосифович Богдан - в 2019 году искренне считал, что лично он пришел навечно и потому нужно быстро укрепиться. Получить доступы к компроматам и потокам. И "уплотнить" бизнес-пространство. А для этого нужны "факты" - результаты проверок для шантажных дел на фирмачей. И возможность проводить оперативно-следственные, прежде всего негласные. Исходя именно из этих частно-корыстных интересов Богдан и сделал осенью 2019-го Нескоромного первым замом главы СБУ, подчинив ему самое вкусное - "кашников" и ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. И вся эта накопительная шантажная "малина" продолжалась до марта 2020 года, пока Нескоромного, по которому отлично отработала внутренняя служба безопасности, неожиданно попросили на выход с вещами. А вместе с ним попросили и главного архитектора коррупционной паутины Богдана", - заявил советник руководителя Офиса президента.

По его мнению, сейчас бывший глава ОП Богдан "ищет сейчас любой повод напомнить о себе", а Нескоромный "не понимает, как ему жить без работы в управлении, позволяющем "доить" бизнесы" и "как убрать черную метку в ВБ СБУ, чтобы его оставили в покое".

"Так в итоге и появился радикальный план по Наумову (главе той самой ВБ). После провала которого тут же сработал стандартный пропагандисткий сценарий - кто всегда громче всех кричит "держи вора"? Выводы? Почти никаких. Банальная многомесячная спецработа завершена. Банальные криминальные претензии к Нескоромному высказаны. Дальше только следствие", - резюмировал Подоляк.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 22 января, в Киеве был задержан бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. В тоже время сообщалось, что его так и не задержали и он сбежал в наручниках.

Кроме того, по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк, которого позже суд арестовал по данному делу.

В сути громкого скандала разбиралась "Страна".