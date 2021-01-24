Активистки Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн были задержаны в Москве после того, как они сбили полицейского на машине.

Об этом информирует Телеграм-канал ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

"Девушки во время задержания за участие в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального наехали на машине на полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Активистки задержаны и находятся в отделении полиции", - сказал собеседник.

В свою очередь адвокат Алехиной Дмитрий Захватов сообщил, что активистки находятся в ОМВД "Арбат".

"Им инкриминируют ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Пока никакого уголовного дела в отношении девушек не возбуждено", - сказал юрист.

В прошлом году в Москве задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Веронику Никульшину после того, как они вывесили радужные флаги на зданиях администрации президента РФ и ФСБ.

Напомним, вчера по всей России прошли массовые акции в поддержку Навального, в ходе которых были задержаны более трех тысяч человек.

Новые акции протеста запланированы на следующие выходные.