Нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко, который до политической карьеры был известным шоуменом и телеведущим, рассказал, какую роль в его назначении губернатором Черкасской области сыграл его тесть, бизнесмен Леонид Юрушев. Напомним, что многие коллеги Скичко по фракции считают, что губернаторству зятя поспособствовал Юрушев.

В интервью "Стране" Скичко прокомментировал эту информацию.

"Эти слухи я слышал еще тогда, когда стал нардепом. Тогда говорили, что мой тесть поспособствовал тому, чтобы я попал в Верховную раду. С одной стороны, в прессе говорят, что Владимир Зеленский привел с собой во власть одних артистов, а с другой стороны, говорят, что это тесть пропихнул в Раду меня. Есть в этом некое противоречие, правда?", - заявил Скичко.

Он дал понять, что тесть не участвовал в его политической карьере. Александр Скичко отметил, что давно был знаком лично с президентом Владимиром Зеленским.

"Я из мира телевиденья и лично был знаком с Зеленским еще задолго до того, как он стал президентом. Я впервые встретился с ним, когда он был генеральным директором телеканала "Интер". Это было 10 лет назад. У меня было своего рода собеседование. Скажем так, я хотел попасть к нему в команду. Я пришел с идеями по реализации проекта, а у президента – тогда еще просто Владимира Зеленского, – были другие идеи. Проект должен был быть утвержден на канале и мог запуститься, но к сожалению, этого не случилось", - уточнил Скичко.



Слухи о том, что это Леонид Юрушев пролоббировал назначение зятя на должность губернатора, Скичко опровергает. Как и то, что тесть мог заплатить за кресло главы Черкасской ОГА для зятя.

"На сегодняшний день я нахожусь ближе к президенту, к ОП и Кириллу Тимошенко, чем мой тесть. Почему и как мой тесть внезапно мог меня пролоббировать на должность губернатора Черкасской области? Если вопрос звучит так (Что должность была куплена тестем - Ред.), то это неправда. Я родом из города Черкассы. Это моя родина, и да, мне обидно за то, что потенциал этой области используется максимум на 10%. Есть желание и рвение это изменить. Я к этому готов! Что касается моего тестя, то изначально он был не в восторге от того, что я в политике. Он меня воспринимает как сына, я для него – семья. Он считает, что в политике очень много грязи. Странно желать для своего сына плохого", - отмечает Александр Скичко.



По его словам, тесть изначально был против того, чтобы Скичко шел в политику.



"Он не вмешивался в том плане, что "я против, я запрещаю". Но ему это не нравится. Я постоянно на виду, и автоматически наша семья постоянно на виду. Он человек бизнеса, которому не нужна эта лишняя популярность. Он состоявшийся бизнесмен, и моя политическая карьера доставляет ему скорее неудобства. Он бы был счастлив, если бы я тоже занимался семейным бизнесом, жил в Киеве и был рядом", - заявил Александр Скичко "Стране".



По его словам, из-за нового назначения им с супругой, Елизаветой Юрушевой, придется жить на два города - Киев и Черкассы.



"И, поверьте, для моего тестя это больше неудобства, чем радость. Его дочь, его внуки будут меньше видить отца, супруга тоже будет часто в другом городе, это серьезное испытание для нашей семьи. Никто не пожелает такого добра своим детям. Но мы с женой верим, что мы справимся", - добавил Скичко.



Он отмечает, что спокойно относится к тому, что его заслуги приписывают богатому тестю и удачному браку на его дочери.

"Я спокойно к этому отношусь. Всю свою сознательную жизнь мне кто-то что-то приписывает. Когда я пошел работать на телевидении, все говорили, что я попал на экран потому, что я симпатичный. Спустя десять лет работы на ТВ я уже этого о себе не слышал. Все показывается результатом", - уточнил Александр Скичко.

Полный текст интервью "Страны" с новым будущим губернатором Черкасской области, 29-летним Александром Скичко, можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщила, что Кабмин одобрил кандидатуру Александра Скичко на должность главы Черкасской ОГА.

Также мы писали о том, какую роль в карьере Александра Скичко играет его тесть, миллионер Леонид Юрушев.