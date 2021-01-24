Власти Франции готовятся объявить локдаун в ближайшие несколько дней из-за усложнения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Journal Du Dimanche со ссылкой на свои источники в правительстве.

Журналисты утверждают, что предполагаемый карантин может быть объявлен президентом Франции Эммануэлем Макроном уже в эту среду, 27 января. Ожидается, что ограничения вступят в силу до конца следующей недели и продлятся около трех недель.

Какие именно запреты будут действовать в период локдауна, неизвестно, однако источники полагают, что они будут более мягкими.

Сейчас в стране действует комендантский час с 18:00 до 6:00.

"Страна" писала, что Напомним, что комендантский час ввели 14 января из-за сложной эпидемиологической ситуации.

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