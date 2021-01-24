Франция готовится объявить третий национальный карантин из-за коронавируса
Власти Франции готовятся объявить локдаун в ближайшие несколько дней из-за усложнения ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщает Journal Du Dimanche со ссылкой на свои источники в правительстве.
Журналисты утверждают, что предполагаемый карантин может быть объявлен президентом Франции Эммануэлем Макроном уже в эту среду, 27 января. Ожидается, что ограничения вступят в силу до конца следующей недели и продлятся около трех недель.
Какие именно запреты будут действовать в период локдауна, неизвестно, однако источники полагают, что они будут более мягкими.
Сейчас в стране действует комендантский час с 18:00 до 6:00.
"Страна" писала, что Напомним, что комендантский час ввели 14 января из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Также мы сообщали о том, что во Франции зарегистрировали первую побочную реакцию после прививки препаратом Pfizer от коронавируса.