В киевском аэропорту "Борисполь" сотрудники таможенной службы задержали партию турецких подделок продукции брендов Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Prada и других. Общий вес контрабанды составил 205 килограммов.

Об этом в воскресенье, 24 января, информирует в Фейсбук пресс-служба таможни.

"Невероятное количество одежды киевские таможенники обнаружили при сканировании багажа пассажиров со стамбульского рейса, обратив внимание, что все 9 чемоданов принадлежат одному гражданину", - говорится в сообщении.

По данным таможенников, гражданин Азербайджана пытался провезти контрабанду в девяти чемоданах без уплаты налогов. Он прилетел из Стамбула в Киев, после чего планировал добраться до Одессы.

"По возвращении из-за границы для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал упрощенную систему "зеленый коридор". Этим выбором человек гарантировал отсутствие у него товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 1000 евро. Именно на эту сумму украинскому законодательству разрешено ввозить товары (кроме подакцизных) без письменного декларирования и уплаты предусмотренных законодательством таможенных платежей", - добавили в пресс-службе.

Злоумышленник не заполнил декларацию и не обращался перед началом таможенного контроля за соответствующей консультацией. Правоохранители составили на него протокол о нарушении таможенных правил.

В ходе досмотра была изъята 351 единица одежды и сумок, имитирующая продукцию брендов Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Moncler, Fendi, Prada, Calvin Klein, до вынесения судом решения по делу.

Напомним, в прошлом году в одной из сетей магазинов одежды, обуви и аксессуаров в Киеве правоохранители провели обыски на предмет продажи подделок. По версии следствия, продукция, которая распространяется через эту сеть магазинов, официально не была ввезена на территорию Украины.

Ранее "Страна" писала, что 5 тысяч контрафактной женской обуви под брендом Gucci были изъяты сотрудниками таможни в Одесском морском порту.