Специалисты из университета королевы Марии в Лондоне и одного из крупнейших фондов Национальной службы здравоохранения Великобритании Barts Health провели исследования и обнаружили различии в протекании коронавирусной болезни у разных этнических групп.

Аннотация их научной работы опубликована в журнале BMJ Open.

Ученые проанализировали течение болезни у 1 737 пациентов старше 16 лет с подтвержденным коронавирусом – все они проходили лечение в период с 1 января по 13 мая прошлого года. Из них 538 больных (31%) были из Азии, 340 (20%) – чернокожие, а еще 707 (40%) – белыми.

Согласно утверждениям медиков, 511 человек (29%) умерли к 30 дню лечения. Также удалось выяснить, что у темнокожих больных риск оказаться на ИВЛ или в отделении интенсивной терапии значительно выше – от 50 до 80%, чем у белокожих зараженных того же возраста.

Как рассказал преподаватель из университета королевы Марии Йизе Ван, похожая картина наблюдалась и у людей азиатского происхождения.

"Темнокожие и выходцы из Азии, поступившие в больницы Barts Health с COVID-19, были значительно моложе, тяжелее переносили болезнь и имели более высокую смертность по сравнению с белыми пациентами того же возраста и исходного состояния здоровья", - рассказал он.

Исследование показало, что вероятность смерти у людей азиатского происхождения в 1,49 выше, чем у белых больных, а у чернокожих - в 1,3 раза выше.

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