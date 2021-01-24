В Санкт-Петербурге в субботу, 23 января, во время задержаний на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, силовик ударил женщину ногой в живот. В сети появляются противоречивые данные о ее состоянии. На данный момент известно, что полиция уже извинилась перед пострадавшей.

Об этом сообщают Телеграм-каналы Mash, "Подъем", Baza и местное издание "Фонтанка".

Сообщается, что вчера сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции ударил ногой в живот женщину, которая пыталась помешать задержанию. По данным журналистов, пострадавшая вела себя мирно и пыталась убедить правоохранителей в их неправоте.

"Зачем вы его схватили, ребята?" - спросила женщина, после чего получила удар ногой в живот и упала.

Позже стало известно, что пострадавшей оказалась 54-летняя жительница Петербурга Маргарита Юдина. Ее госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Телеграм-канал "Подъем" со ссылкой на слова директора учреждения Вадима Мануковского, сообщил, что женщина "чувствует себя великолепно".

"У нее легкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал", - сказал Мануковский.

Тем временем Телеграм-канал "Baza" сообщает, что состояние 54-летней Маргариты за ночь ухудшилось, ее перевели в реанимацию, она не в сознании.

В МВД заявили, что начали проверку после появления видео с нападением полицейского на женщину. Также проверку начала прокуратура города.

Вчера в палату к пострадавшей пришел полковник Сергей Музыка, начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга. Несколько раз он извинился от лица всего личного состава, пообещал разобраться и наказать виноватых, а также любую помощь. Маргарита извинения приняла.

Напомним, вчера по всей России прошли массовые акции в поддержку Навального, в ходе которых были задержаны более трех тысяч человек.

Также мы рассказывали о том, как айтишник из Петербурга избил сотрудника ДПС во время митинга.

Новые акции протеста запланированы на следующие выходные.