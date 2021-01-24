В США в возрасте 87 лет умер легендарный телеведущий Ларри Кинг, которого называют королём интервью.

Он стал узнаваем благодаря своему фирменному стилю - засученные рукава, подтяжки и непринужденная манера беседы, которые пытались копировать многие журналисты (среди них - телеведущий конца 80-x - начала 90-х Влад Листьев, а из современников - Ургант, Дудь, Гордон).

Кинг, урожденный Лоренс Харви Зейгер из семьи эмигрантов из Австрии и Белоруссии, за свою жизнь провел 50 тысяч интервью. Казалось, не было знаменитой личности, с которой он не беседовал. Президенты Америки, начиная с Ричарда Никсона, Мартин Лютер Кинг, Далай-лама, Михаил Горбачев, Владимир Путин, Билл Гейтс, Маргарет Тэтчер, Леди Гага - вот лишь некоторые из них. Журналист особо гордился интервью с легендарным певцом Фрэнком Синатрой и актером Марлоном Брандо, которые крайне редко давали интервью журналистам.

На пике популярности выходящее в прямом эфире его ток-шоу Larry King Live, которое он четверть века вел на CNN, за ночь смотрели полтора миллиона зрителей, за что попала в Книгу рекордов Гиннеса.

"Дед испортил некролог"

В Украине Кинг 10 лет назад брал интервью у тогдашнего премьера Николая Азарова, за что якобы получил четверть миллиона долларов (так утверждал нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на амбарную книгу Партии регионов, когда обвинял Пола Манафорта, политтехнолога Трампа, в якобы получении тайных денег от регионалов).

В последние годы шоу Кинга транслировали на Russia Today - российском телеканале международного вещания. Эти два факта из биографии телеведущего вызвали в среде майдановской журналистской тусовки злорадство и глумление вместо соболезнований.

"Покойный на старости лет немного того, скурвился", - написал в Facebook Сергей Каразий, сотрудник Reuters.

"Чувак дожил до 87 лет. Дай Бог каждому", - высказался медиаэксперт Отар Довженко.

"Да, испортил себе дед некролог", - прокомментировал работу Кинга на Russia Today медиаменджер Алексей Мустафин.

Сам Кинг заявлял, что не работает на Russia Today, и этот канал только покупает его передачи, "не имея над ними совершенно никакого редакционного контроля".

В последние годы телеведущий вел программы на Ora TV - цифровом телеканале по подписке, которые также показывали на платформе Hulu - и на канале Russia Today.

Как писал журнал Variety, Кинга критиковали "за финансовые связи с российским правительством и задавали вопросы по поводу содержания его программ". В частности, издание упоминает интервью Дональда Трампа накануне выборов 2016 года, в котором тот отверг оценки американских разведчиков, что за взломом электронной почты Демократической партии стояла Россия.

С Трампом, кстати, телеведущий встречался не раз. В 1989 году в ходе диалога известный своей специфичной манерой общения Трамп попросил у Кинга позволения отсесть подальше, так как у Кинга "плохо пахло изо рта".

Это был ответ на вопрос: "Вы можете поставить людей в неудобное положение и заставить их испытывать дискомфорт, если захотите - как Вы это делаете?".

Интервью Азарова "за 225 тысяч долларов"

Телеведущий несколько раз интервьюировал Путина. Во время одной из бесед Кинг спросил российского президента про подводную лодку "Курск". "Она утонула", - ответил Путин, и эта фраза стала одной из самых знаменитых его цитат.

"Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после смерти Кинга.

Кинг не раз брал интервью у Путина

Что касается того самого интервью с Азаровым, за которое Кинга захейтила часть украинских журналистов и за которой, как утверждал Лещенко, тот якобы получил 225 тысяч долларов (если, конечно, информация о вознаграждении - правда, а не фальшивка), то оно состоялось 27 ноября 2011 года. Программа длилась 12 минут.

Вопросы журналиста даже без подтверждения информации о гонораре выглядели довольно комплиментарными: с первых минут звезда американской журналистики интересуется у политика, что ему нравится в своей работе, а что не нравится. Кинг пытается понять, что побудило Азарова заняться политикой, когда он впервые подумал о том, чтобы стать премьер-министром. Пожалуй, самым интересным в современном контексте выглядит вопрос Ларри Кинга "Как вы относитесь к Путину"? На это Азаров ответил следующее.

"Путин - очень трудный человек. Когда у него есть какая-то цель, он ее достаточно жестко добивается. С ним очень трудно достигать компромиссов. В этом трудность. - У вас получается? - Получается? Не всегда так, как хочется. Пытаемся договариваться. А куда мы денемся? Это реальность. - А насколько важна Россия для Украины? - Очень важна. Мы получаем все энергоносители из России: это газ, нефть, нефтепродукты. И не только. Второе, что чрезвычайно важно. Россия для нас - это треть нашего товарооборота. Наконец, в России работает примерно два миллиона украинцев".

Уже после интервью с Азаровым, общаясь в Киеве с журналистами, Кинг сделал ему несколько комплиментов.

"После интервью я сказал жене, что Азаров был бы успешным политиком США. Что касается того, кого он мне напомнил, то он немного похож на Джимми Картера. Он хорошо выглядит, и с ним легко встретиться", - похвалил Кинг соратника Януковича.

"Хотел бы взять интервью у Бога"

На диалог к Кингу стремились попасть многие, и в то же время многие боялись его.

"Кинг мог в мгновение ока перейти от щадящего вопроса к нежелательному, вскрывающему то, о чем собеседник предпочел бы умолчать, как минимум увести в тень. А свой ласковый убаюкивающий взгляд вмиг сменить колющим, как острие шпаги. Но, если ты достойно прошел "испытание Кингом", твои акции резко поднялись вплоть до "белого билета" на выборы президента страны.

В своей профессии Ларри довел до совершенства логику журналиста, психологию журналиста и риторику журналиста", - пишет блогер и журналист Семен Случевский.

Кинг также написал несколько бестселлеров, в том числе "Расскажи это Кингу", "Путь журналиста", "Любовные истории Второй Мировой войны", "Что я узнал от ученых мужей, политиков и президентов" и "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно".

Вот несколько его известных цитат из этих книг, которые могут стать ключом к искусству разговаривать с людьми.

"Разговаривайте с людьми о них самих, и они будут слушать вас часами".

"Лучше молчать и быть заподозренным в глупости, чем открыть рот и сразу рассеять все сомнения на этот счет".

"Говорить - это все равно что играть в гольф, водить машину или держать магазин: чем больше этим занимаешься, тем лучше это выходит и тем большее доставляет удовольствие".

"Многое из того, что я делаю, объясняется тем, что я до сих пор остался тем же любознательным мальчишкой, который пришел на радиостанцию в Майями в поисках работы".

"Чтобы стать хорошим собеседником, кроме готовности работать над собой, вам нужны еще по меньшей мере две вещи: искренний интерес к личности собеседника и открытость".

"Старайтесь быть кратким; чем больше народа слушает вас, тем короче должны быть ваши рассказы".

"Помните, секрет умения вести разговор - это умение задавать вопросы".

"Не стоит из уважения к другим терять уважение к себе".

"Если вы хотите, чтобы собеседник был честен и откровенен с вами, вы должны быть честным и откровенным с ним".

"Я хотел бы взять интервью у Господа Бога. И первый вопрос, который бы я ему задал, был такой: "У вас есть сын? От вашего ответа зависит многое!"

Кстати, Кинг, выросший в религиозной еврейской семье, называл себя агностиком (не верил в Бога, но не оспаривал религию).

"Я не верю в Бога и рай. Правда, атеистом меня сложно назвать, потому что это тоже своего рода религия", - говорил он.

8 раз женился

Личная жизнь Ларри Кинга была не менее интересна, чем его карьера. Король телеинтервью был женат 8 раз (на одной женщине женился дважды).

"Оглядываясь назад, я кое о чём сожалею. Я точно не должен был жениться восемь раз", - признавался он как-то.

А еще Кинг говорил, что "разговор между мужчиной и женщиной - это, пожалуй, самый трудный вариант разговора".

У телеведущего пятеро детей, девять внуков и четыре правнука. Двое из его детей трагически умерли в прошлом году с разницей всего в несколько недель. Дочь Кайя скончалась от рака легких в июле в 51 год, сын Энди умер от сердечного приступа в августе, ему было 65 лет.

У самого ведущего неоднократно возникали серьезные проблемы со здоровьем, он перенес несколько сердечных приступов, а в 2017 году прошел курс лечения от рака лёгких. А в начале января его увезли в больницу с коронавирусом, от последствий которого он и скончался.

В одной из книг Кинг так рассуждал о смерти.

"Я не то, чтобы боюсь смерти. Я просто не хочу при этом присутствовать. А если я умру, заморозьте меня! Заморозка – это хороший способ покинуть этот мир, потому что это отличный способ не покидать его. Заморозьте меня – вдруг когда-нибудь получится меня оживить", - завещал телеведущий.