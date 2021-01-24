Лидер Китая Си Цзиньпин во время выступления на пятом пленарном заседании ЦК КПК заявил, что нужно ужесточить внутрипартийное правление. Или, как назвал это политик, "устрожить".

Слова китайского лидера приводит Синьхуа.

Си Цзиньпин указал на "необходимость полностью выявить роль всестороннего устрожения внутрипартийного управления как ориентира и гарантии, чтобы обеспечить воплощение в жизнь целей и задач развития страны в период 14-й пятилетки", говорится в сообщении.

По информации журналистов, заявление Си Цзиньпин сделал во время заседания, главной темой которого была партийная дисциплина.

Недавно "Страна" рассказывала, что Си Цзиньпин обратился к военачальникам страны с призывом усилить подготовку к боевым действиям и "не бояться смерти и невзгод ".

Напомним, в середине октября Си Цзиньпин призвал Китай готовиться к войне. Так, он посоветовал военнослужащим страны "направить ум и энергию на подготовку к войне". Также он потребовал "поддерживать состояние повышенной готовности" и быть "абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной" армией.