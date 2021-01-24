В субботу, 23 января, во время акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, мужчина ударил сотрудника ДПС. Спустя некоторое время его удалось задержать правоохранителям.

Видео инцидента обнародовано в Instagram.

Около 14:30 петербуржец прорвался за ограждения во время несанкционированной акции и ударил сотрудника ДПС кулаком в лицо. От удара правоохранитель упал на землю и потерял шапку. Спустя некоторое время коллега пострадавшего настиг агрессора.

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Позже в сети появилось видео, на котором задержанный рассказывает о событиях того дня. По его словам, он залез на стоявший на проезжей части эвакуатор ДПС, а вслед за избиением одного инспектора мужчина ударил и его коллегу.

"После того как вышел сотрудник ДПС, я спустился. В ответ на то, что он пытался меня схватить за плечо, я ударил его кулаком в лицо и побежал. За мной погнался его коллега. Они меня почти догнали, я остановился, ударил второго коллегу, и убежал. Больше они меня не преследовали", - сказал нарушитель, предположительно, в отделении полиции.

По данным Телеграм-канала Life shot, злоумышленником оказался 36-летний айтишник Николай. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, вчера по всей России прошли массовые акции в поддержку Навального, в ходе которых были задержаны более трех тысяч человек.

Новые акции протеста запланированы на следующие выходные.