В Пакистане профильный регулятор разрешил экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Также в стране с населением более 212 миллионов человек разрешено экстренное использование вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщает пакистанская газета Dawn.

"На заседании, проведенном регистрационным советом Управления по регулированию лекарственных средств Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP), еще одна вакцина получила разрешение на применение в экстренных случаях. Эта вакцина была разработана при поддержке Российского фонда прямых инвестиций", - говорится в сообщении.

Журналисты издания напомнили, что вакцина "Спутник V" получила одобрение от регуляторов Беларуси, ОАЭ, Венгрии, Палестины, Парагвая и Туркмении.

Как писала "Страна", на днях Венгрия объявила о закупке двух миллионов доз российской вакцины "Спутник V".

Также мы писали о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила России помощь в регистрации "Спутника V" в Евросоюзе.