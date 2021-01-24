Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 24 января, обнародовал два поздравительных сообщения. Одно - по случаю Дня внешней разведки Украины, второе - в честь дня рождения президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Они опубликованы на сайте главы государства и в его аккаунте в Twitter.

Говоря о профессиональном празднике украинских разведчиков, Зеленский заявил, что "этот праздник - не просто возвращение собственной истории и традициям, но и признание государством (...) огромного вклада (разведчиков) в укрепление его национальной безопасности".

"Сейчас украинская разведка отстаивает и независимость, и соборность Украины. Именно в нашей стране сегодня решается будущее евроатлантической безопасности и стабильности. Украинское государство уверенно возвращается к европейской семье, и это часть нашей государственнической стратегии. Ваши действия на опережение обеспечивают защиту от внешних угроз. При этом совместно, каждый на своем месте, мы ежедневно возрождаем страну, готовую дать отпор любому захватчику", - заявил президент.

Он напомнил, что украинское разведывательное общество уже имеет закон "О разведке", который "открывает новые возможности" и "возлагает еще большую ответственность".

"Ведь в условиях гибридной войны разведка становится сверхважной составляющей сектора национальной безопасности и играет ведущую роль в глобальной стратегии противостояния агрессору. Высоко ценю вашу преданность конституционному долгу. Уверен, что патриотизм и настойчивость украинских разведчиков способствовать успешному выполнению поставленных задач для укрепления безопасности и дальнейшего процветания Украины. Искренне желаю вам и вашим родным крепкого здоровья и оптимизма, веры в себя и свою лучшую страну, новых успехов и побед", - добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский направил поздравления президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, который сегодня отмечает 68-й день рождения.

"Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей государственной деятельности. Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства между Украиной и Республикой Корея для прочного благополучия и процветания наших народов", - написал президент в Twitter.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла в повторном втором чтении законопроект №2412-д "О разведке", закрепляющий статус службы внешней разведки, которая подчиняется президенту страны.

Ранее в украинской разведке заявили, что Россия может начать вторжение в Херсонскую область для решения водного кризиса в Крыму.