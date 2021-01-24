В Украине активно комментируют протесты, на которые вчера вышли сторонники Алексея Навального.

Их официально поддержали украинские власти - после того, как аналогичное мнение высказали из-за океана. Это показательный факт - ведь еще две недели назад Киев поддержал разгон протестующих, которые штурмовали Капитолий в США.

А вот мнения блогосферы разделились. В промайдановском лагере одни безоговорочно за победу Навального. Другие считают, что с его приходом к власти с Москвы снимут санкции, а Крым Украине при этом не вернут.

Также у многих большие сомнения, что протесты в том формате, как они шли вчера, на что-то в России повлияют.

И, наконец, противники Майдана пишут, что россияне Навального поддерживать не станут, потому что у них перед глазами негативный пример Украины - с войной и территориальным распадом.

Собрали мнения украинцев о вчерашних протестах в России.

Киев официально поддержал Навального

Украина вчера официально, вслед за США, поддержала протесты. И осудила российскую власть, которая не хочет "прислушиваться к своим гражданам".

"Российские власти вместо того, чтобы прислушаться к своим гражданам, которые требуют уважения к правам человека и восстановления верховенства права, продолжает применять притеснения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля.

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции", - говорится в сообщении МИД.

Интересно, что во время аналогичных протестов сторонников Трампа в США украинский МИД их осудил и призвал власти навести порядок. Хотя на тот момент уже было известно о погибшем среди протестующих.

Но сожаления в связи с этой смертью украинские дипломаты не выразили.

"Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее. Это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира", - написал тогда министр Дмитрий Кулеба.

То есть украинские власти здесь "колеблются с линией партии", не обращая особо внимания на противоречия в своей же риторике.

Кто еще за Навального и майдан в России

Традиционно поддерживает протесты экс-премьер Арсений Яценюк. При этом он дал протестующим в России советы - видимо, с высоты своего майданного опыта. Он призвал их "разрушить путинскую империю".

"Люди на протестах в России требуют свободы Навальному. Россияне, ваши попытки тщетны, если не осознаете главного.

Требование освободить Навального правильное, но недостаточное. Свобода Навального зависит от свободы вас всех. Вставайте за свободу для всех.

Свобода вас всех зависит от свободы всех народов, против которых воюет Путин. Вставайте за свободу для всех.

Свобода и счастливое будущее всех наших народов, включая ваш, зависит от освобождения от путинской империи и великодержавного шовинизма. Вставайте за свободу для всех.

Разрушьте эту тюрьму. И тогда на свободу выйдет не только Навальный, а весь ваш народ".

А вот глава С14 Евгений Карась даже призвал украинскую разведку выделить деньги на провокации в России. Чтобы раздуть пламя протестов.

"Службе внешней разведки Украины советовал бы подготовить чумаданы с $.

За сотку тысяч зеленых сейчас можно сжечь пару опорников МВД оккупантов. И пыхнет ой-йой.

Но СВР не услышит, поэтому пишу вам. Знаю, некоторые из вас умеют слушать и делать еще с 2015-го", - адресовался Карась, видимо, к своим собратьям по праворадикальному лагерю.

Итак, как видим, Украина в лице властей и практически всего промайдановского лагеря поддерживает протесты в России.

Конечно, как будет показано ниже, не все считают их эффективными. А кто-то уверен, что Навальный и вовсе "враг Украины". Но реакция на сам факт массовых беспорядков в основном позитивная (а кое у кого и злорадная).

Другой вопрос, какое отношения к российскому майдану среди украинского населения. Пока социологии на этот счет нет. Зато известно, что "завоевания" аналогичной революции в Украине сегодня оцениваются крайне спорно, а подчас и негативно. Что видно по отсутствию какой-либо ажиотажа и массовости в годовщины "Революции достоинства".

Да и прямо сейчас в Украине ширятся свои протесты - например, "тарифный майдан", который вызвали к жизни решения правительства взвинтить для украинцев цены на газ. И СБУ уже успело обвинить в его организации "агентов ФСБ".

В этом контексте призывы к аналогичному сценарию в России выглядят достаточно двусмысленно.

И уже совсем "зашквар" - это поддержка российских митингов на фоне резкого неприятия таких же акций протеста в США.

Практически все цитированные выше спикеры пару недель назад осудили захват Капитолия и поддержали силовиков, которые за один день убили четырех протестующих (в России же вчера обошлось без жертв).

Протестовали американцы, напомним, за честные выборы - то, ради чего в Украине вышел первый майдан.

А во время второго майдана массово захватывали административные здания. И штурмовали Банковую 1 декабря 2013 года, а утром 20 февраля открыли огонь по милиции. То есть в Киеве все было куда агрессивнее, чем в Вашингтоне.

Но, тем не менее, официальный мейнстрим в Украине - это осуждать протесты в США и поддерживать в России.

"Нужна оккупация". Кто против Навального

Но есть в майдановском лагере и противники акций в России.

Журналист Егор Чечеринда пишет, что если Навальный придет к власти, то Россия помирится с Западом, а это, по его мнению, плохо для Украины. Поэтому лучше пусть президентом остается Путин.

"Вы за Россию с президентом Навальным? Тогда ждите, что с РФ очень быстро снимут все санкции, поскольку "к власти в РФ пришел действительно народный и демократический президент". Впрочем Крым Украине все равно не отдадут, потому что "Крым - не бутерброд!"

Будет Северный поток - 2,3,4, российская нефть для украинских НПЗ и кулебяки для всех желающих. Плюс - русский язык для всех "прилегающих" стран в статусе официального.

Убежден, что для Украины значительно лучше, чтобы президентом РФ оставался вороватый и пожилой, любитель денег и молодых девок кагебист Путин... и попробуйте мне возразить...".

Предприниматель Павел Себастьянович пишет о том же, аргументируя, что Россия и Беларусь сейчас развиты лучше Украины. И если с них снимут санкции, то обе страны вырвутся еще дальше вперед.

"Сегодня и Беларусь, и Россия далеко впереди нас в рейтингах по экономической свободе (места 147, 104, 98 соответственно) и условиям ведения бизнеса (64, 49, 28).

А вот по преступности - мы лидеры среди этих трёх стран - 47 место из 133 стран мира, РФ 79 и РБ 117 .

По оттоку рабочей силы - мы лидеры. ЕС выдал более 757 тысяч видов на жительство украинцам за 2019 год, 527 тысяч за 2018. Россиян в статистике в два раза меньше, белорусы не упоминаются.

Рождаемость в Украине отстаёт от смертности. Коэффициент рождаемости у нас на одну женщину 1,37, в РБ - 1,54, в РФ - 1,76. По уровню образования мы на 47 месте, РБ - 30, РФ -33. Т.е. несмотря на то, что мы считаем РБ и РФ диктаторскими странами, гражданам этих стран жить там комфортнее, чем украинцам в Украине.

А теперь представьте, что в РБ и РФ к власти пришли чуть более демократичные лидеры, чуть более прагматичные лидеры... Это значит, что финансы, рабочая сила, мозги потекут в РФ и РБ, а Украина станет ещё менее интересной как для инвесторов, так непосредственно и для самих граждан Украины".

Волонтер Роман Доник считает, что протестующие за Навального поддерживают аннексию Крыма. И считает, что Украину устроят лишь "беспощадные бунты" и развал России. После которого, как рассуждает Доник, Украина поможет отстроить "разрушенную Россию".

"Я напомню, что 70% (это очень оптимистично) хороводящих с ершиками, поддерживают аннексию Крыма, участие РФ в конфликте на Донбассе и вторжение РФ во внутренние дела Украины. Они хороводят для того чтоб поменять старого злого царя, на молодого доброго. Россию спасут только беспощадные бунты с дальнейшим развалом на десятки самостоятельных государств. С голодом, междоусобицей и прочими прелестями. И это будет. Вопрос только времени, когда. Но тогда к нам хлынет цунами одичалых. вспомнивших про сытую Украину и какие то "корни". Поэтому нам не радоваться за них нужно, а думать, как отбиваться будем. И помогать отстраивать свою страну вот тем не поддерживающим 30-40%".

Более радикально против Навального выступил российский журналист Аркадий Бабченко, который долгое время жил в Украине и запомнился участием в провокации СБУ в инсценировке собственного убийства.

Весь вчерашний день он троллил протесты в России, заявляя, что они организованы самой же властью. А сегодня откровенно порадовался тому, что в Киеве националисты разогнали акцию в защиту Навального.

"Самая лучшая акция в поддержку Алексея Навального прошла в Киеве. Какие-то дурачки пришли с плакатами к посольству РФ, чтобы поддержать арестованного политика.

Её, правда, тоже разогнали, но есть нюанс.

Боже, смотрю, не могу насмотреться. Новая формулировка хороша", - пишет Бабченко.

Еще один выходец из России - работающий в Украине журналист Айдер Муждабаев - пишет, что Россию могут победить только санкции или оккупация, но не Навальный.

"Российский рейх будет уничтожен не из-за "волшебника Навального", как нам рассказывают местные "либералы" и местные леваки/инфантилы/идиоты, а только через максимальное внешнее санкционное давление, или через настоящую войну, а затем оккупацию и принудительное разоружение/расформирование этой последней империи".

Кто за протесты, но не верит в их эффект

Часть комментаторов, которые за Майдан, против Путина и поддерживают смену власти в России, не верят, что протесты за Навального в этом смысле помогут.

"Посмотрел на происходящее в Москве. Диагноз тот же, что и в Беларуси.

Отсутствие публичной политики обуславливает отсутствие системной оппозиции, могущей обеспечить инфраструктуру протеста. Без нее протест, пусть даже сравнительно массовый, обречён на бесцельные шатания по проспектам и площадям, избиение и водворение в околоток.

Единственный вариант смены даже не режима, а персоналии во главе режима (это важно), в этих условиях - апоплексический удар табакеркой в исполнении собственных придворных. Которые могут пойти на такое дело, например, из внешнеполитических соображений.

Отсюда вывод. Как и в Беларуси, никакой прямой угрозы ни режиму в целом, ни персоналии во главе режима этот движ не несёт. Косвенно - несёт угрозу для персоналии, исключительно по двум причинам: 1) в таких движениях всегда есть заинтересованные лица, в том числе, среди придворных, хотя бы "на всякий случай"; 2) международное давление, провоцирующее недовольство придворных и провинциальное начальство.

Главный герой мероприятия, похоже, будет сидеть. Протестующие будут системно биты. История долгая, муторная и ожидающая решений придворных, которые могут и не быть приняты никогда", - пишет главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина.

"Подавляющее большинство протестующих - молодые люди 20+. Неужели россиян 40+, 50+ и тд все устраивает в России?

Когда Киев взорвался, вышли все - и старые, и молодые, и семьи, и одинокие, и горбатые, и глухонемые.

Пока выходит только одна возрастная или социальная группа, у протеста нет реальных перспектив", - считает главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч.

"Как далеки они от народа"

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова подробно пишет, почему протесты Навального пока не показывают перспектив.

"У этого протеста пока малый потенциал. Причин несколько:

1) нет идеи/платформы, которая была бы понятна и зацепила большие массы россиян;

2) нет яркого лидера и нет команды лидера, которая бы организовала системную работу в регионах (его визиты-командировки по стране - это не в счет);

3) нет ярких региональных лидеров, которые построили бы пирамиду "под Навального"

4) нет необходимого для масштабов России финансирования, зато есть грамотно организованный властями очень чувствительный слив, что деньги, которые ему жертвуют на борьбу с коррупцией, разворовываются так же, как у нас Шабуниным;

5) сам нынешний лидер "не зайдет" в душу россиян - с судимостями (и 90% населения убеждены что "по делу"), непонятный род деятельности - политический "активизм", нездоровое самомнение и фюреризм. Даже те из здраво мыслящих россиян, которым смертельно надоел Путин, абсолютно правильно задаются вопросом - а зачем нам такой же Путин, только моложе и внешне симпатичнее.

Вообще, мне кажется, в этой семье какая-то странно повышенная интернет-зависимость, что меня лично всегда настораживает. Дежавю с автобусом Саакашвили.

Вылетали из Берлина - "мальчик, водочки нам принесли" - запостили.

Пришел на погранконтроль - сначала запись для соцсетей с фоточками, а потом "сдаваться".

Жену сегодня приняли в автозак - тут же фоточка и пост в Instagram. Еще бы в ТикТок что-нибудь записали.

Про автозак. Как говорил классик: "как далеки они от народа". Если перенести картинку на 110 лет назад, то выглядело бы это все так. Владимир Ильич Ленин пишет том за томом свои произведения (интернета нет - в бумажном виде), собирается с соратниками на дискуссионные кружки (предтеча "Форумов свободной России"), ходит с ними на охоту (на прогулки по улицам) и искренне удивляется - почему революции-то нет?

Хочешь менять власть, но через выборы никогда не позволят - учи уроки классиков, у которых в то или иное время "получилось".

Хорошо ли, плохо ли - рассудит время".

Блогер Сергей Черкасский доносит мысль, что протесты за Навального были малочисленными. А следовательно его надежды на власть тщетны.

Черкасский приводит картинку с расчетом "по головам" и комментирует ее у себя на Facebook.

"Некоторые СМИ просто ленятся посчитать по головам реальное кол-во людей и называют иногда цифры кол-ва участников митинга просто бредовые. Многие вообще постят откровенный бред, рассказывая про больше 100 тысяч по всей России, ссылаясь на МБХ. Ребят, а ничего страшного, что МБХ принадлежит Ходорковскому? Конечно, он вам расскажет, что это самые крупные митинги за всю историю)).

Вот на этих картинках из Питера ниже я посчитал по головам. Если округлить, то на одной будет 300. Вот так вот выглядит 300 человек. Запомните. И на другом ракурсе толпы - вот так выглядят 100. И теперь с этими знаниями можно оценить, что в Питере было с очень большой натяжкой тысяч 5. Тоже самое в Москве, но давайте тоже округлим и возьмём самый оптимистичный подсчёт и согласимся, что было тысяч 10-15, на 10-15 миллионный город, окей. Кроме Питера и Москвы крупные митинги были во Владивостоке и Екатеринбурге по пару тысяч. Во всех остальных городах - по пару сотен, до тысячи. А также есть масса городов, в которых вообще ничего не происходило.

Итого: в МСК и Питере пусть даже будет 20-25 тысяч. По всей России не больше 40. Даже если от этой цифры не отнимать малолеток, 40 тысяч - это 0,03% от голосующего населения в РФ. Это при том, что суббота. При том, что Навальный сидит, а видео про Путина посмотрело 70 млн человек.

Получается, что реальная поддержка Навального по факту 0. А 70 млн просмотров собраны по всему СНГ. Наверное, только украинцы дали миллионов 15 + смотрят сторонники Путина или те, кто против Путина, но и точно против Навального.

В общем, мой вывод: не быть ему никогда президентом, народ его не поддерживает. Если бы в МСК вышло 100 тысяч, можно было бы о чем-то говорить. Да и вообще, обсуждение Навального, как президента - это очень смешно, и у меня вызывает раздражение. Он ничего из себя не представляет, как политик, и будет по факту слабее даже Зеленского", - пишет Черкасский.

Политический обозреватель Юрий Молчанов пишет, что протесты за Навального не принесут эффекта, поскольку перед глазами россиян пример Украины, которая после Майдана получила отпадение территорий, войну и экономический кризис.

"Кому Путин сегодня должен радостно руку жать. Догадаться несложно.

Именно Украина продемонстрировала всему миру (в первую очередь ближайшим соседям), к чему может привести анафилактический шок революции.

Именно Украина стала примером неистребимой сменяемости одних мерзавцев во власти другими, где революции вместо разрушения этого механизма, только смазывают его шестеренки.

К сожалению до боли, но именно наша страна упрощает жизнь любой недружественной пропаганде, которая не особо парясь превращает нас в огородное пугало. И с каждым разом нам все сложнее аргументировано возражать.

Именно наши экономика, право, безопасность, свобода, субъектность, куда ни ткни – везде посмешище сквозь слезы боли и стыда.

Страна, где на упитанной сцене, упитанный сывочолый мальчиш читает стишки под хи-хи про "остаточнэ прощавай" агрессору, с которым энергично торгует. А под этим предвыборным сценическим фаршем него смотрит его главный зритель - нищий бюджетник, который с гонорара за массовку на рабском митинге пойдет покупать себе кусок соевой колбасы. В лучшем случае.

Страна, в которой президента-преступника в состоянии победить лишь неожиданная тень артиста, с которого уже через год будет потешаться не только народ его страны…

Семилетняя траектория от мародерства до клоунады.

Порошенко, Зеленский! Именно Вы сегодня – лучшие помощники Путина. Ваша деятельность – его лучшая адвокатура!

И сколько б не месили соседские омоновцы сегодня людей на улицах, благодаря персонально вам, Петр Алексеич и Владимир Александрович, остальные жители соседних стран будут тихонько оглядываться на нас и думать: "а может ну его, эту революцию, а?"

При этом журналист Юрий Ткачев считает, что нельзя игнорировать глубинную причину протестов - проблемы, которые есть в постсоветских странах. Именно на этих проблемах играет Запад, расшатывая ситуацию что в России, что в Украине или Беларуси.

"Самое же печальное в том, что у участников протестных митингов в России тоже есть своя правда. Далеко не все из них являются агентами иностранных правительств или оболваненными пропагандой зомби. Многие из них искренне хотят своей стране перемен к лучшему, и у них есть на то основания: системы, позволившие России или, к примеру, Белоруссии благополучно выйти из 90-х (чего Украина, к слову, так и не сделала) сегодня уже очевидно морально, а отчасти и "физически" устарели, а что хуже всего - похоже, не способны наладить процессы эволюции и самообновления.

Собственно, и Евромайдан тоже имел в своей основе здравое зерно протеста против уродливой, тупой и жадной власти Януковича.

Другое дело, что во главе таких протестов в постсоветских странах действительно зачастую оказываются прямые иностранные агенты, целью которых является вовсе не обновление государства, а его унитожение.

И хуже всего, что именно такой ход событий во многом предопределён: из всех возможных игроков во внутренней конкуренции за звание главного оппозиционера неизбежно побеждают те, за кем стоят финансовые, информационные, организационные и политические ресурсы могущественных внешних сил.

И у условного недовольного есть лишь два варианта: смириться с устаревшим режимом или участвовать в акциях, организованных явно деструктивными силами.

И это трагедия наших стран".