В воскресенье, 24 января, в ряде городов Украины проходят повторные местные выборы депутатов. А в Конотопе сегодня изберут городского главу.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.

В 13 областях Украины сегодня выбирают депутатов городских (один человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов.

Кроме того, проходят выборы глав Брошнев-Осадского поселкового совета (Ивано-Франковская область), а также сельских советов Улановского (Винницкая область) и Мурованского (Львовская область).

Согласно ст.14 закона Украины "О местных выборах", повторные выборы назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией в случае признания предыдущих выборов такими, которые не состоялись, либо если избранные лица отказались от депутатского мандата или должности.

Как сообщала "Страна", стали известны результаты досрочных выборов мэров трех городов, которые прошли в Украине 17 января.

Ранее мы опубликовали полный список кандидатов, которые участвовали в выборах мэра в Борисполе и Броварах Киевской области, а также в Новгород-Северском Черниговской области.