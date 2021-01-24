Нынешний хозяин трехкомнатной дрезденской квартиры семьи президента России Владимира Путина, столяр-мебельщик Йорг Хофманн, не впустил туда российского оппозиционера Алексея Навального в конце декабря. Предположительно, политик в то время занимался съемками фильма о "дворце Путина".

Об этом сообщили журналисты немецкого издания Bild, которым удалось попасть в бывшее жилище российского лидера.

"В марте 1991 года перед отъездом в Россию он (Владимир Путин - Ред.) передал мне ключи. Путины показались мне милыми людьми. 66 квадратных метров, три комнаты, кухня, ванная. Везде стояла темная русская мебель плюс типичные для ГДР алюминиевые обои и бежевый ковер", - рассказал житель Дрездена.

Он поделился, что его раздражает, когда под окнами останавливаются автобусы с туристами, которые думают, будто в квартире находится музей Путина.

"Я никого не пускаю. Перед Рождеством (западного обряда - Ред.) приходил Навальный, он стоял под окнами с телохранителями, но его я тоже не пустил", - добавил немец.

Видео: YouTube/ Bild

Напомним, во вторник, 19 января, после ареста оппозиционного российского политика Алексея Навального, его фонд по борьбе с коррупцией опубликовал полнометражный фильм-расследование "Дворец Путина. История самой большой взятки". Речь в нем идет о роскошном комплексе на морском берегу, который якобы построен для президента РФ.

Вчера по всей России прошли массовые акции в поддержку Навального, в ходе которых были задержаны более трех тысяч человек.