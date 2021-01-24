За прошедшие сутки на Донбассе было зарегистрировано девять случаев нарушения режима прекращения огня. Среди украинских военных пострадавших и жертв нет.

Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное, противник открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, отметили в штабе.

Рядом с населенным пунктом Гнутово, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие, заявили представители командования ООС.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, велся огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Опытного применяли ручной противотанковый гранатомет.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе ООС.

Представители ОБСЕ уведомлены о нарушениях режима прекращения огня на Донбассе.

"С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - резюмировали украинские военные.

Напомним, недавно на Донбассе в зоне боевых действий был убит снайпером 28-летний морской пехотинец ВСУ.

Также мы писали, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде предостерегла Украину от возвращения Донбасса силой.