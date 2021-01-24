Генеральный директор российского Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа рассказала, что удаленная работа вредит здоровью, поскольку из-за нее появляется недостаток физической активности.

Слова врача приводит "Лента.ru".

Из-за недостатка активности, утверждает Лапа, многие работники набирают лишний вес.

"А набор веса - это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы", - пояснила специалист.

При этом, если человек после длительной удаленки выйдет в офис, то может сразу же заболеть из-за ослабленной иммунной системы.

Также врач рекомендует обратить внимание на выбор рабочего места дома. Например, работа с ноутбуком в кровати или диване может обострить остеохондроз.

Кроме того, важен правильный свет – ведь его отсутствие вызывает излишнее напряжение и стресс глаз.

Поэтому Лапа советует правильно организовать свой рабочий режим: каждые полчаса работы за компьютером нужно разминаться и не давать организму перегружаться.

Напомним, украинцам рассказали, как можно не отказываться от регулярных физических упражнений даже во время работы в офисе или удаленно.

Как сообщала "Страна", в Центре общественного здоровья призвали украинцев танцевать дома во время карантина.