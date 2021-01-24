Житель американского штата Калифорния скончался спустя несколько часов после прививки от коронавируса. Полиция расследует обстоятельства его смерти.

Об этом информирует офис шерифа калифорнийского округа Плейсер в Facebook.

"Служба здравоохранения округа Плейсер и подразделение по коронавирусу офиса шерифа округа Плейсер недавно получили уведомление о смерти человека, у которого в конце декабря был положительный результат теста на COVID-19. Ему была сделана прививка от COVID-19 за несколько часов до наступления смерти 21 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что пока рано делать выводы касательно причин смерти, расследование идет на местном, федеральном уровне и уровне штата. Однако известно, что умерший получил прививку не в департаменте здравоохранения округа.

Неизвестно, препарат какого производства был использован для вакцинации мужчины перед его смертью.





Напомним, в США после прививок в течение нескольких дней скончались более 50 человек.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Израиле после вакцинации у 13 человек парализовало лицо.