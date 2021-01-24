Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки коронавирус в Украине подхватили 3 915 человек. Это почти на тысячу меньше, чем было зарегистрировано днем ранее.

Соответствующий пост в воскресенье, 24 января, чиновник опубликовал в Facebook.

"3 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 января. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников", - написал министр.

Также Степанов рассказал, что за вчерашний день:

госпитализированы 2 079 человек;

летальных случаев – 83;

выздоровели 5 407 человек;

сделан 23 081 тест.

Кроме того, за все время пандемии, уточнил Степанов, в Украине коронавирусом заболели 1 191 812 человек. Выздоровели 947 514 пациентов, скончался 21 861 украинец.

Больше всего случаев заражений было во Львовской (320), Ивано-Франковской (292) и Киевской (242) областях.

Напомним, в субботу, 23 января, зараженных коронавирусом в Украине было 4 928 человек, что на 420 людей меньше, чем официально было зарегистрировано 22 января.