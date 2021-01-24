В Москве полиция отпустила, девятерых детей, задержанных ранее во время акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Всего правоохранители задержали 3 181 человека, из них около 300 - дети.

Об этом сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова и проект "ОВД-Инфо".

"Шестерых детей отпустили из ОВД по району Фили-Давыдково, ещё троих забрали родители из отдела полиции по Пресненскому району", - сказала Кузнецова в комментарии "РИА Новости".

Она добавила, что по предварительным данным, в российских городах во время митингов было задержано около 300 подростков, в том числе в Москве - 70 и в Петербурге - порядка 30. Кузнецова рассказала, правоохранители нарушили права детей и держали их более шести часов. При этом в полиции их не кормили и не давали воды. Все дети это подтвердили.

Кроме того, по словам четверых детей, отпущенных из ОВД по району "Фили-Давыдково", в акциях они не участвовали, а просто в это время гуляли по центру.

По последним данным "ОВД-Инфо", общее число задержанных на акциях в поддержку Навального в городах РФ выросло до 3 181.

Лидером антирейтинга по числу задержанных стала Москва (1 220), где проводилась самая массовая акция. Далее следует Санкт-Петербург (481) и Новосибирск (96).

Ранее мы рассказывали о том, что публиковали подростки в ТикТок во время протестов в поддержку Навального.

"Страна" вела большой онлайн-репортаж о событиях, связанных с несанкционированными митингами в России.