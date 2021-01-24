Житель штата Мичиган в США сорвал джекпот в размере $1,05 миллиарда в Mega Millions. Мужчина угадал все шесть номеров, выпавших, когда участвовал в лотерее в пятницу, 22 января.

Об историческом выигрыше сообщается на сайте Mega Millions.

Счастливчику в розыгрыше выпали белые шары под номерами 4, 26, 42, 50 и 60, а также золотой Mega Ball под номером 24. "Это был единственный билет, который угадал все шесть номеров", - говорится в сообщении.

Согласно правилам, победитель может получить полную сумму своего выигрыша выплатами на протяжении 30 лет или обналичить все сразу, но тогда сумма снизится до $776,6 миллионов.

Это второй крупнейший джек-пот этой лотереи за всю ее историю и 18-й из всех разыгранных. Самый крупный выигрыш в Mega Millions в $1,53 млрд сорвал житель Северной Каролины 23 октября 2018 года. При этом он дал о себе знать организаторам лишь в марте 2019 года и выбрал опцию единовременного платежа в размере почти $878 млн.

Ранее мы писали, что немец угадал комбинацию цифр в лотерее и сорвал джекпот в 61 миллион евро.

Также рассказывали о счастливчике из США, который выиграл 758,7 миллионов долларов.