Лидер демократов в Верхней палате Конгресса США Чак Шумер перепутал слова и заявил, что бывший президент Дональд Трамп подстрекал своих сторонников к "эрекции", подразумевая "восстание".

Соответствующее видео обнародовано в YouTube.

"Сенаторам придется решить, верят ли они, что Дональд Джон - Дональд Джон Трамп подстрекал к эрекции - восстанию - против Соединенных Штатов", - сказал Шумер, запнувшись после слова "эрекция".

В английском языке слова эрекция (erection) и восстание (insurrection) похожи в произношении, отличаются только первым слогом.

Видео: YouTube/ HuffPost

Напомним, 6 января, в день утверждения результатов выборов США, согласно которым победил демократ Джо Байден сторонники предыдущего президента Дональда Трампа устроили акцию протеста в Вашингтоне и захватили Капитолий, во время захвата здания погибли люди.

Также сообщалось, что после этого Трамп признал поражение на выборах и осудил беспорядки в Капитолии.

В среду, 20 января, Джо Байден принял присягу и официально вступил в должность президента США.