В Германии специально для молодого поколения переписали Библию. Новый перевод напоминает простые тексты из мессенджеров или постов в социальных сетях.

Об этом сообщается на сайте проекта.

Книга получила название "BasisBibel" - "Базовая Библия". В ней сохранен перевод Священного Писания, адаптированный для молодых людей.

Авторы проекта рассказали, что такой вариант Библии дает возможность прикоснуться к тексту людям, которые живут в современном информационном мире. Одним из отличий от переводов является то, что "BasisBibel" сопровождается множеством сносок. В них авторы расшифровали много понятий, исходя из того, что читатель может не знать о них.

Издание "Базовой Библии" содержит 2 000 страниц, еще есть версия из 3 000. При этом текст изложен простым языком. Предложения в этом издании короткие, они состоят не больше, чем из 16 слов. Кроме того издатели учитывали и современные тенденции, чтобы книгу можно быть удобно читать и на смартфоне, и на планшете.

"Самым сложным в подготовке "Базовой Библии" было найти стиль - с короткими предложениями, небольшим количеством придаточных предложений и с понятиями, которые поняли бы современные читатели", - сказал генеральный секретарь Немецкого библейского общества Кристоф Резель.

Религиовед Михаэль Шмидель объяснил, что в появлении новых переводов и модернизации религиозных текстов нет ничего необычного. "Это необходимость. Цель любого перевода Священного Писания - достучаться до современного читателя", - сказал он.

В целом над проектом BasisBibel работало более 1 100 человек. В цифровом формате "Базовая Библия" бесплатно доступна в интернете и как приложение для смартфонов и планшетов. Лимитированная печатная версия стоит от 25 до 148 евро.

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