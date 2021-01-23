"Мовный омбудсмен" Креминь рассказал, когда власти начнут штрафовать бизнес за русский язык
По словам уполномоченного по вопросам государственного языка Тараса Креминя, штрафы за отказ обслуживать клиентов на украинском языке будут вводиться уже с 2022 года.
Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".
Креминь напомнил, что штрафы в размере от 5 100 до 6 800 гривен будут выписаны нарушителям норм языкового закона, которые систематически отказываются обслуживать клиентов на государственном языке.
"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф", - сообщил "мовный омбудсмен".
Он добавил, что для оформления таких штрафов необходимы будут доказательства нарушения закона. При этом штраф можно будет обжаловать в суде.
Видео: YouTube/ Радио Свобода
Напомним, что с 16 января вступила в силу очередная норма закона об украинизации. На государственный язык перешла вся сфера услуг. Это касается не только продавцов и официантов, но и всех, кто общается с клиентами: от фитнес-инструкторов и репетиторов до электронных коммуникаций интернет-магазинов.
Как сообщала "Страна", языковой омбудсмен после 16 января получил уже около ста жалоб на русскоязычные услуги. Доносы пришли "мовному омбудсмену" Тарасу Креминю из разных регионов Украины. В основном жалобы касались отсутствия украиноязычной версии сайта торговой сети.
Ранее Креминь в комментарии нашим журналистам сообщил, что украинский язык может стать официальным в Европейском союзе при содействии ведущих научных языковых институтов.