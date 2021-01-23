По словам уполномоченного по вопросам государственного языка Тараса Креминя, штрафы за отказ обслуживать клиентов на украинском языке будут вводиться уже с 2022 года.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Креминь напомнил, что штрафы в размере от 5 100 до 6 800 гривен будут выписаны нарушителям норм языкового закона, которые систематически отказываются обслуживать клиентов на государственном языке.

"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф", - сообщил "мовный омбудсмен".

Он добавил, что для оформления таких штрафов необходимы будут доказательства нарушения закона. При этом штраф можно будет обжаловать в суде.

Видео: YouTube/ Радио Свобода

Напомним, что с 16 января вступила в силу очередная норма закона об украинизации. На государственный язык перешла вся сфера услуг. Это касается не только продавцов и официантов, но и всех, кто общается с клиентами: от фитнес-инструкторов и репетиторов до электронных коммуникаций интернет-магазинов.

Как сообщала "Страна", языковой омбудсмен после 16 января получил уже около ста жалоб на русскоязычные услуги. Доносы пришли "мовному омбудсмену" Тарасу Креминю из разных регионов Украины. В основном жалобы касались отсутствия украиноязычной версии сайта торговой сети.

Ранее Креминь в комментарии нашим журналистам сообщил, что украинский язык может стать официальным в Европейском союзе при содействии ведущих научных языковых институтов.