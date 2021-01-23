Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что из-за производственных проблем количество доступных доз вакцины от коронавируса будет на 60% меньше, чем ожидалось. Таким образом в Европейский Союз, где готовятся зарегистрировать этот препарат уже до конца января, поступит меньше доз.

Об этом сообщает BBC в субботу, 23 января.

Официальные представители компании не подтвердили публично, насколько большой будет дефицит вакцины, но чиновник ЕС, который захотел остаться инкогнито, сообщил, что поставки будут сокращены до 31 млн доз, то есть, на 60%, в первом квартале этого года.

Он добавил, что до марта фармацевтическая фирма должна была доставить около 80 млн доз в 27 стран-членов ЕС.

В связи с этим Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес выразила "глубокое недовольство".

Напомним, ранее разработчики вакцины AstraZeneca заявили, что смогли повысить ее эффективность до максимальных показателей - выше 90%. Препарат, разработанный в Оксфордском университете, еще не одобрен ЕС, но, как ожидается, это произойдет в конце текущего месяца.

Между тем, в Европейское агентство лекарственных средств получило заявку на рекомендацию к разрешению данной вакцины против коронавируса.