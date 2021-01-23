Государственный департамент США призывает Россию освободить оппозиционного политика Алексея Навального и всех задержанных во время митингов в его поддержку.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте департамента.

"Соединенные Штаты решительно осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в эти выходные в городах по всей России. До сегодняшних событий российское правительство стремилось подавить право на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и упреждающе арестовывая потенциальных участников. Это последовало за годами ужесточения ограничений и репрессивных действий против гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции", - говорится в заявлении.

Также отмечают, что "продолжающиеся усилия по подавлению прав россиян на мирные собрания и свободу выражения мнений, арест оппозиционера Алексея Навального и последовавшее за этим подавление протестов - тревожные признаки дальнейших ограничений гражданского общества и основных свобод", в то время как права на мирные собрания закреплены как в Конституции РФ, так и в обязательствах России перед ОБСЕ, Всеобщей декларации прав человека и ее международных обязательствах по Международному пакту о гражданских и политических правах.

"Мы призываем российские власти освободить всех задержанных за осуществление своих универсальных прав и к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального. Мы призываем Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании отравления Алексея Навального и достоверно объяснить применение химического оружия на своей территории", - добавили в департаменте.

Напомним, 23 января во многих российских городах прошли массовые митинги в поддержку Алексея Навального, в ходе которых были задержаны тысячи людей. "Страна" опубликовала хронику событий.

Митингующие требуют освободить Навального, который был задержан сразу после возвращения из Германии в Москву, 17 января. На следующий день ему назначили меру пресечения в виде пребывания в СИЗО на 30 суток.

В МИД Украины также осудили задержания на митингах в поддержку политика.

В России заявления стран Запада по поводу акций протеста назвали грубым вмешательством во внутренние дела страны. Сотрудников американского посольства вызывают по этому поводу в МИД РФ.

Также "Страна" подробно анализировала, удалось ли Навальному начать майдан в России и пойдет ли он по белорусскому сценарию.