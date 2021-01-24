Второй день не утихает скандал с пятничным задержанием в Киеве возле бизнес центра "IQ" высокопоставленного сотрудника СБУ - полковника Юрия Расюка, который работал старшим консультантом седьмого отдела штаба Антитеррористического центра при СБУ.

Официально, его подозревают в участие в подготовке в составе группы лиц по предварительному сговору к убийству начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ - Андрея Наумова. Киллер "Олег", по версии СБУ, согласился убрать правую руку Баканова за аванс всего 6 тысяч долларов.

Но гораздо интереснее, что вместе с ними в деле фигурирует (правда, пока неофициально) высокопоставленный экс-первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, который якобы и заказал Наумова (своего давнего противника в борьба за неформальный контроль над СБУ).

Правда, в обнародованном ходатайстве об избрании меры пресечения Расюку о Нескоромном вообще ничего не говорится.

Там лишь довольно в общем, без указания личного мотива, расписано, будто Расюк, по предварительному сговору с неустановленными лицами, подыскивал исполнителей в уголовной среде для нападения на главного "вэбэшника" спецслужбы Наумова. Чтобы, как минимум, вывести его из строя на 6 месяцев, как максимум - убить.

В качестве мотива покушения на Наумова, по версии следствия, стояла задача препятствовать согласованию новых кадровых назначений Наумовым, что входило в его должностные обязанности, как отвечающего за внутреннюю безопасность спецслужбы. Но какой интерес убирать Наумова был у Расюка - в подозрении следствие так и не конкретизировало. Якобы именно Расюк подыскал некоего человека по имени Олег и предложил ему за 50 тысяч долларов организовать нападение на Наумова.

Даже показал ему в ресторане в телефоне выжимку видео из программы журналистских расследований об элитном имуществе Наумова, чтобы было легче составить маршрут слежки за ним. "Киллеру Олегу" Росюк, по версии СБУ, сначала пообещал 50 тысяч долларов, а по факту отдал всего 6 тысяч. Сначала, через некоего "Юрия Викторовича", тысячу на мойке на Печерске, потом возле пресловутого ресторана "Велюр" еще тысячу.

Когда же сам Расюк передавал 22 января еще 4 тысячи долларов киллеру Олегу, его и повязали, уложив в грязь на брусчатке возле бизнес центра "IQ" на улице Болсуновской. То есть, по версии следствия, киллер согласился организовать убийство крупной фигуры в СБУ, фактически правой руки главы службы Ивана Баканова, получив мизерный аванс - 6 тысяч долларов, за который и оружие с приличной оптикой не купишь.

Фабула, выписанная следствием, выглядит, мягко говоря, неправдоподобно, но из песни слов не выкинешь.

Подозрение, выдвинутое Расюку, согласно тексту ходатайства СБУ, согласованного с Офисом генпрокурора, преимущественно строится на четырех протоколах допросов одного и того же свидетеля по фамилии Артемов (не исключено что это залегендированный сотрудник СБУ), и протоколах негласных следственных розыскных действий - в основном аудио и видеоконтроле и негласным наблюдением за подозреваемым.

Сегодня, 23 января, Шевченковский суд отправил Расюка по этим мотивам на 60 дней в СИЗО без права залога.

В тексте его подозрения все также ни единым словом нигде не упоминается экс-зам главы СБУ Дмитрий Нескоромный, который, по многочисленным версиям, обнародованным в открытых источниках в день задержания Расюка, якобы и есть организатор и мозговой центр этого преступления.

Вчера даже была обнародована версия будто Нескоромного тоже задержали синхронно с Расюком, но он якобы сбежал прямо в наручниках.

Впрочем, уже утром это опровергли источники "Страны" в СБУ.

А вечером последовало и официальное опровержение - на брифинге СБУ, где начальник следственного управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич сказал, что никто ни от кого в наручниках не убегал.

Анатолий Булич повторил описанную в подозрении версию о задержании одного из организаторов преступления во время передачи части средств. Это была оплата за услуги по подготовке преступления. Задержан сотрудник штаба антитеррористического центра при СБУ (Расюк) за приготовление к убийству по заказу другого сотрудника СБУ (Наумова).

Булич сообщил, что сбор информации происходил длительное время на этапе досудебного расследования. Следователи СБУ установили, что имел место заговор нескольких человек. Но фамилии не озвучил. То есть, среди них, теоретически, могу быть и Нескоромный.

Но на прямой вопрос СМИ о том имеет ли бывший первый заместитель главы СБУ отношение к этому делу Анатолий Булич отметил, что процессуальные нормы пока не позволяют обнародовать эту информацию.

Однако он заверил, что в ближайшее время представители Службы безопасности проведут отдельный брифинг, где предоставят новые материалы относительно расследования, в том числе и по этому вопросу тоже.

Нескоромный в Telegram грозит разоблачениями Баканову и Ермаку

Сегодня в Telegram появился канал от имени Дмитрия Нескоромного. До сих пор непонятно - подлинный ли он, однако многое из написанного от имени Нескоромного вполне укладывается в существующий пазл этого громкого дела.

На канале заявляется, что все эта история с заказом убийства (Наумова-Ред.) - спланированная провокация окружения Баканова, и при задержании его (Нескоромного) должны были ликвидировать.

Поэтому он заранее выехал в Германию.

Также, от имени Нескоромного, утверждается, что после увольнения в марте 2020 года он собирался провести брифинг и разоблачить окружение Ивана Баканова, но будто бы президент Зеленский попросил этого не делать и гарантировал личную безопасность ему и семье.

Теперь, когда слово нарушено, в Telegram-канале имени Дмитрия Нескоромного грозят в ближайшее время обнародовать информацию о даме сердца Баканова, которая живет в Москве и будто бы ФСБ его держит на крючке при помощи этой женщины, родне главы ОП Андрея Ермака в России и кражах на "Великом будівництві".

Настоящий это канал бывшего зампреда СБУ Нескоромного, или это пишет кто-то от его имени в его интересах, но безусловно такой оглушительный скандал не пройдет для Баканова бесследно и начнется война компроматов. Не нужно быть экспертом с тайными связями в правоохранительном блоке страны, чтобы понять уровень фигурантов, вовлеченных в этот скандал. Упомянутая жертва заказа - Андрей Наумов, давно считается серым кардиналом спецслужбы, ее фактическим руководителем, без которого не проходит ни одно кадровое назначение.

О нем ходили такие же слухи и во времена работы начальником по матобеспечению Генпрокуратуры времен Юрия Луценко. Фигура безусловно маститая, обросшая связями.

И, как уже писала "Страна", находящаяся в конфронтации с Нескоромным.

"Нескромный был назначен в свое время первым замом по протекции бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана. Так как Баканов не является профессиональным сбушником, то предполагалось, что управлять Службой реально будет Нескромный. Но Богдан вошел в клинч с Бакановым и, соответственно, отношения Нескромного с главой СБУ тоже сильно ухудшились. И после отставки Богдана вскоре "ушли" и Нескромного. При этом немалую роль в его "минусовании" играл Наумов, который после ухода Нескромного фактически и является реальным руководителем СБУ. Вся кадровая политика находится в его руках. Естественно, что отношения у него с Нескромным очень плохие. И постоянно шли между ними какие-то "терки", потому что Нескромный пытался сохранить влияние на определенные процессы в СБУ", - говорил "Стране" источник в спецслужбе.

Поэтому, безусловно, нельзя исключать версию, что все происходящее - часть большой междуусобной борьбы двух сбушных кланов за влияние на СБУ. И в которой, вполне может быть, уже участвуют и сторонние люди в лице, например, затаившего обиду на Зеленского Андрея Богдана. Тем более, что уже анонсированные Нескоромным разоблачения бьют по Ермаку, Баканову и Зеленскому (все трое сейчас по сути враги Богдана).

Впрочем, по итогу победителем может оказаться и "третья сила".

Если подтвердится информация, что Нескоромный действительно выехал за границу и он начнет свои разоблачения, это будет грандиозный скандал, который "вполне может привести к уходу Ивана Баканова.

И тогда возникает вопрос, кто займет его место. Одной из кандидатур в последние полгода называли нынешнего руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка. Отметим, что в его сфере влияния сейчас де-факто находится и Главное управление разведки (его возглавляет близкий к Кондратюку Буданов). Если же Кондратюк станет председателем СБУ, то он фактически установит контроль над всеми тремя украинскими спецслужбами.

Ставки, как видим, очень велики.

Пока же можно констатировать, что имидж СБУ и без того сильно подорванный в последние годы постоянными скандалами и участием в политически мотивированных делах, после этих разборок опускается и вовсе "в ноль".

"Как последние урки, они еще и "заказывают" друг друга. Весьма прогнозируемый конец. Теперь им только осталось нагадить друг другу перед порогом служебных кабинетов", - написал по поводу скандала в СБУ мэр Днепра Борис Филатов.