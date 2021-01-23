В понедельник, 25 января, в день рождения президента Украины Владимира Зеленского в Киеве и других городах страны может пройти ряд митингов, среди организаторов которых есть и националисты.

Об этом сообщает источник "Страны" в силовых структурах.

По информации источника, 25 января на 13:00 намечен "тарифный майдан", который пройдет прямо возле Офиса президента. Организаторами выступили ряд общественных и политических организаций. В том числе националисты.

Кроме того, по предварительной информации, намечены акции протеста против роста тарифов около всех областных администраций.

А вечером в Киеве в 18:00 пройдет шествие памяти Небесной сотни по маршруту Майдан Независимости - Крещатик - стадион "Динамо".

"Весьма богатый на события день рождения у Зеленского может быть", - прогнозирует телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, Украину с начала года охватили протесты из-за повышения тарифов ЖКХ. К чему это может привести подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, СБУ начала отработку тезиса о том, что тарифные протесты в Украине якобы организовали по заказу из Кремля. В Херсонской области задержали "агента ФСБ", который "выполнял задание по разжиганию протестов в Украине".