Ученые из Нижнего Новгорода планируют провести испытания новых вакцин от коронавируса, ВИЧ и других инфекций.

Об этом в субботу, 23 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Исследователи Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной при участии Нижегородского университета занимаются созданием генно-инженерных вакцин для профилактики актуальных вирусных инфекций. На данный момент они создали прототипы вакцин против ротавирусной, норовирусной, коронавирусной и ВИЧ-инфекции.

По словам главы лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии Виктора Новикова, разрабатываемая вакцина от Covid-19 отличается от других тем, что она мукозальная и представляет из себя капли в нос, которые применяют для детей и лиц старшего возраста.

Также он заявил, что ротавирусная и норовирусная инфекция считаются доминирующими кишечными инфекциями у детей. Если против ротавирусной инфекции за границей есть вакцины, то против норовирусной их нет. Прототип вакцины, который разработали в Нижнем Новгороде, построен на тех же принципах, что и против Covid-19.

Напомним, недавно американские ученые выяснили, что человеческий организм запоминает перенесенную болезнь Covid-19. Эта способность может помочь иммунной системе бороться с коронавирусной инфекцией.

Ранее мы рассказывали, через какое время вырабатывается иммунитет к коронавирусу после прививки.