23 января на акции протеста в поддержку Навального вышли тысячи людей. Фото: "Страна"

Во многих российских городах, в субботу, 23 января, прошли акции протеста в поддержку оппозиционного политика и блогера Алексея Навального. Большинство их участников, в частности, в Москве были подростки и молодежь от 14 до 20 лет.

В связи с этими митингами в популярном приложении ТикТок появились многочисленные видео, которые публиковали участники протестов.

На одном из видео в ТикТок запечатлено, как митингующие разбегаются в разные стороны от ОМОНа под песню группы "Тату" "Нас не догонят". А впереди бежит совсем маленькая девочка.

@jesusoleg

Смелая девочка😱 #навальный #23января #23 #митинг #митинг23января #владивостокмитинг #владивосток #вдк

♬ оригинальный звук - 𝐓𝐚𝐭𝐭𝐲 𝐕𝐚𝐦𝐩𝐢𝐫𝐞

В еще одном видео в 15 секундах запечатлен митинг во Владивостоке. События происходят под лозунгом "Мы здесь власть".

@namakoo

Мы за свободу, мы за справедливость. #митинг #навальный #путин #23января

♬ оригинальный звук - Girlwithmirror

В российском городе Чита митингующие благодарили правоохранителей за то, что они не разгоняли митингующих.

@chita.news

#толпа #толпа #полиция #кремль #навальный #спасибопутину #протест #путин #москва #власть #zabnews #chitanews #политика #забайкалье #регион75 #чита

♬ оригинальный звук - Zabnews

Также в ТикТок появился мем с участием президента России Владимира Путина и Навального, где изображена фотография последнего во время бега. А за кадром слышны слова лидер РФ: "Бежит, бежит, бежит...и сдох".

@gravitime

#рек#рекомендации#топ#путин#навальный#моргенштерн#врек#вреки#политика#анекдот

♬ .....Wiii - ⚡ 𝕵𝖊𝖘𝖚𝖘⚡

Подростки также опубликовали ролик под строчки "Я заливаю глаза керосином. Пусть все горит, пусть все горит" - из песни группы IC3PEAK, которая популярна у российской молодежи и в текстах которых звучит оппозиционная к российской власти риторика.

@moonsky_anime

#противпутина #навальный #путин #омон #митинг #занавального #противнавального #митинг23января #путинвор #россия #москва #запутина #дворецпутина

♬ som original - Cry Baby ✨🍼 ✨

Видео о митингах выложили и подростки с Красноярска. Девушка танцует перед ОМОНом и рассказывает как она любит Россию.

@_lekit_

 

♬ оригинальный звук - ЛенОЧКА

"Ой, что-то засиделись мы, братцы, не пора ли нам разгуляться" - звучат сточки из песни "Русская рать" в еще одном коротком видео.

@el.ellyl

#навальный #митинг #23митинг #навальныйраследование #противмитингов #противмитингов #навальныйживи

♬ оригинальный звук - zavali

Еще одно видео на тему любви к России. Звучит песня рэпера FACE - "Лабиринт": "быть против власти - не значит быть против родины, я люблю Россию за запах черной смородины. Не дам русофобам нажиться на своих взглядах".

@lyna_com

я люблю Россию )) #дуэт #рек

♬ оригинальный звук - новый год кончился...

Также в ТикТоке не забыли о встрече Навального в аэропорту, когда он прибыл из Германии.

@sombrehagop

как мы встречали нашего героя #Навальный #внуково #шереметьево #политика #рек #топ #fyp #pov #несправедливость #SHAKA_SHAKA

♬ оригинальный звук - totsamyinik

Напомним, ранее мы рассказывали о видео в ТикТок накануне намеченных в России на 23 января митингов в поддержку Алексея Навального. В них призывали к участию в акциях протеста.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться