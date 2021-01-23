Во многих российских городах, в субботу, 23 января, прошли акции протеста в поддержку оппозиционного политика и блогера Алексея Навального. Большинство их участников, в частности, в Москве были подростки и молодежь от 14 до 20 лет.

В связи с этими митингами в популярном приложении ТикТок появились многочисленные видео, которые публиковали участники протестов.

На одном из видео в ТикТок запечатлено, как митингующие разбегаются в разные стороны от ОМОНа под песню группы "Тату" "Нас не догонят". А впереди бежит совсем маленькая девочка.

В еще одном видео в 15 секундах запечатлен митинг во Владивостоке. События происходят под лозунгом "Мы здесь власть".

В российском городе Чита митингующие благодарили правоохранителей за то, что они не разгоняли митингующих.

Также в ТикТок появился мем с участием президента России Владимира Путина и Навального, где изображена фотография последнего во время бега. А за кадром слышны слова лидер РФ: "Бежит, бежит, бежит...и сдох".

Подростки также опубликовали ролик под строчки "Я заливаю глаза керосином. Пусть все горит, пусть все горит" - из песни группы IC3PEAK, которая популярна у российской молодежи и в текстах которых звучит оппозиционная к российской власти риторика.

Видео о митингах выложили и подростки с Красноярска. Девушка танцует перед ОМОНом и рассказывает как она любит Россию.

"Ой, что-то засиделись мы, братцы, не пора ли нам разгуляться" - звучат сточки из песни "Русская рать" в еще одном коротком видео.

Еще одно видео на тему любви к России. Звучит песня рэпера FACE - "Лабиринт": "быть против власти - не значит быть против родины, я люблю Россию за запах черной смородины. Не дам русофобам нажиться на своих взглядах".

Также в ТикТоке не забыли о встрече Навального в аэропорту, когда он прибыл из Германии.

Напомним, ранее мы рассказывали о видео в ТикТок накануне намеченных в России на 23 января митингов в поддержку Алексея Навального. В них призывали к участию в акциях протеста.