В январе береговая охрана Италии в области Кампания обнаружила огромного мертвого кита. Вероятно это самая большая туша из всех полосатиковых китов, что были когда-либо найдены в Средиземном море.

Видео с места нахождения кита опубликовало издание The Animal Reader в своем You-Tube канале.

Тушу кита обнаружили 17 января, после чего отвезли в порт Неаполя на буксире двух патрульных катеров. Благодаря этому стало возможным проведение патологоанатомического исследования, необходимого для более точного определения причин смерти млекопитающего.

Видео: YouTube/ The Animal Reader

Напомним, американскому фотографу дикой природы удалось сделать уникальный снимок, как кит едва не подавился морским львом.

Также сообщалось, что всплывший подышать у берегов Эмиратов крупный кит попал на видео.