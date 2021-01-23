Эсминец военно-морских сил (ВМС) США "Дональд Кук" зашел в Черное море.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального центра управления обороной (НЦУО), который входит в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости в субботу, 23 января.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Donald Cook ВМС США, зашедшего 23 января 2021 году в акваторию Черного моря", - рассказали в НЦУО.

По их данным, 23 ноября прошлого года этот эсминец уже заходил в Черное море. Тогда он также был взят на сопровождение Черноморским флотом.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об этом американском эсминце и разбиралась, что он делал в Одессе в 2019 году.

Также мы писали, что в декабре 2020 года эсминец "Дональд Кук" также был в Черном море, после чего покинул его, завершив патрулирование.